Ксения Бородина рассказала о планах на жизнь с мужем

Телеведущая пообщалась с поклонниками в Инстаграм. Ксения Бородина высказалась о переезде в США, где ранее отдыхала с супругом Курбаном Омаровым.

Знаменитость отметила, что не пожалела о том, что уехала отдыхать без детей. По ее словам, они с мужем хотели насладиться обществом друг друга.

"Дети были в Школе и мы хотели побыть вдвоем! Эта поездка была бы для них утомительна" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – пояснила Ксения Бородина. По ее признанию, никакого чувства вины из-за того, что трое отпрысков остались дома, у них нет.

Также подписчики поинтересовались у ведущей шоу "Дом-2", не хочет ли она насовсем перебраться в Америку. "Нас и тут не плохо кормят) зачем мне это?! Я понимаю люди иммигрировали в 90х, тогда было грех отсюда не сбежать. Если бы мы с мужем жили в плохом районе в однушке и были только блогерами и нас бы тут ничего не держало это одно, но у нас тут бизнес, работа, дом, куча дел, дети в Школе! Зачем?!", – эмоционально высказалась Ксения Бородина.

Напомним, звезда и Курбан Омаров отравились в отпуск 23 сентября. Влюбленные несколько дней провели в Лос-Анджелесе, а затем отправились в дорожное путешествие по Калифорнийскому побережью, а также побывали в Лас-Вегасе. После приезда в своем микроблоге Ксения Бородина поделилась маршрутом путешествия.