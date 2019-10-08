В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Андрей Малахов. Фото: Дни.ру
Многие СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, в том числе и журнал Андрея Малахова. К счастью, вскоре эти данные не подтвердились, и возмущенная общественность буквально набросилась на шоумена.
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