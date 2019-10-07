"Шутка обретает серьезные мотивы": трехлетняя дочь удивила Муцениеце

Актриса рассказала об увлечении трехлетней дочери Мии балетом. Агата Муцениеце удивлена такой осознанностью малышки.

Младшая дочь актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце начала посещать танцевальные занятия еще прошлой весной. Однако осваивать азы хореографии, судя по всему, маленькой Мии понравилось только сейчас. По словам актрисы, девочка стала сама проситься на уроки, а ведь раньше такой любви к балету звезда за наследницей не замечала.

"Мия очень меня удивила, в этом году она сама попросилась на балет! И каждый день хочет заниматься.. и старается! И конечно, это не может не радовать, в чем магия? В школе? В педагогах? В самой Мие? Не знаю.. Она с рождения гибкая, и ходит на носочках, иииии любит поесть. Я шутила что она будет балерина, которой будет тяжело сидеть на диете.. Сейчас эта шутка обретает серьезные мотивы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Агата Муцениеце в личном "Инстаграм".

Также артистка опубликовала снимок из балетного зала. Трехлетняя Мия, облаченная в розовое боди и балетную пачку, выполняет упражнение на коврике. Фото вызвало восторг у подписчиков артистки.

"Карамелька😍😍😍", "Ой, какая хорошенькая!!!😍🙌", "Чудо птичка!🙌💞", "А как на маму похожа!", "Да уж, балериночка аппетитная)), малюсечка🤗", Чудесный ребенок🔥😍Успехов вам👍💪", - умилялись поклонники Агаты Муцениеце.