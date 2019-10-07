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"Излечить ее, увы, нельзя": врач высказался о шансах Заворотнюк на выздоровление

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака мозга. Нейрохирург Павел Шнякин вынес свой вердикт происходящему.
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Врач утверждает, что на данный момент мировое медицинское сообщество не знает, как лечить коварное заболевание. Он отметил, что на мозг препараты действуют несколько иначе из-за его сложной структуры. Таким образом, вещества не до конца проникают в пораженный участок и лекарственный эффект не наступает в полной мере.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Беда еще в том, что мозг так устроен – не все препараты проникают в него. Поэтому эффективность лечения другая, ниже, чем других органов", – уточнил эксперт.

Как сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на "Комсомольскую правду", он отметил, что в случае с Анастасией все довольно печально. Глиобластома проникает во все структуры мозга и развивается довольно быстро. Причем заметить и "поймать" смертельное заболевание очень сложно, ведь оно дает о себе знать простыми, непримечательными симптомами.

"Медиана выживаемости (средняя) – всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10 процентов заболевших. Так что, когда мы говорим – не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей, надо понимать, что во всем мире решение, – как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", – подытожил Шнякин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что недавно в интернете появился слух, будто бы Анастасия скончалась от рака мозга. Как оказалось, ее распространяли анонимные телеграмм-каналы. Директор актрисы Стас Христов выступил с заявлением, что на данный момент артистка жива, но она и ее родные не хотят комментировать состояние "няни Вики".

Автор: 7 октября 2019, 19:48
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