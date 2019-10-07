"Звонят из школы и говорят, что плохо стало": дочь Бородиной попала на операционный стол

Ксения Бородина сообщила страшную новость. Ее десятилетняя дочь Мария угодила на операционный стол.

Неблагоприятную весть телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поставила фотографию девочки и написала текст, который просто шокировал поклонников звездной семьи. Многие не на шутку перепугались за девочку.

"Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала ;( в пятницу пошла в школу все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... потом Скорая... потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Ксения.

Она отметила, что все это время муж был рядом с ней и не отлучался от нее ни на секунду. Отметим, что нынешний супруг Бородиной Курбан Омаров не является кровным отцом Маруси. Телеведущая подчеркнула, что когда дело касается детей, то всегда становится страшно и появляется растерянность: "Когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребенок..."

Оказалось, что Марию экстренно госпитализировали с воспалением аппендицита. Операция продлилась не более часа – всего 40 минут. Родители не покидали больницу пока шло хирургическое вмешательство. По словам Ксении, ничто не предвещало беды. Сейчас девочка находится уже дома и ее жизни ничего не угрожает.

Поклонники телеведущей поспешили поделиться своими историями из жизни и выразить наилучшие пожелания для Марии: " Все будет хорошо 😘! Обнимаем вас!", "Ксения,как я Вас понимаю😭сыну 5 лет было загремели с гнойным аппендицитом🙈🙊час в операционной длиною в жизнь....!Пусть Маруся,поправляется скорее!!!", "Да , когда дело касается детей, всегда хочется принять все болезни на себя, выздоравливайте🌹".