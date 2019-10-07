"Все мои песни – навоз": Костюшкин вскипел из-за постоянных нападок

В последнее время "Инстаграм" певца атаковали недруги. Злопыхатели строчат гадости в комментариях к публикациям Стаса Катюшкина. Особенно критикуют творчество вокалиста, пишут, мол, песни его никому не нужны.
Артиста такие заявления расстраивают, ведь в реальности все иначе: у Стаса Костюшкина много поклонников. Артист даже опубликовал в микроблоге видео снятое на одной из провинциальных дискотек. На записи под его хит "Караочен" пляшут люди почтенного возраста, которые, кажется, довольны задорной композицией.
Сегодня же, 7 октября, певец, судя по всему, дошел до точки кипения. Он опубликовал стихотворение, в котором обращается к недоброжелателям. Стас Костюшкин говорит, что его песни сравнивают с экскрементами.
"Меня обвиняют и хают давно, / Что все мои песни – навоз и говно. / Скажу без унынья и лени: / На них растут поколенья! / Поясню, кто умом не вывозит, — / Все,****, растет на навозе", – отметил вокалист.
"Точно👍👍👍👍👍Вот мы 50 летие под ваш навоз зажигали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стас , остановись, пожалуйста! Я устала ржать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Талантливый человек, талантлив во всем!👍😂", "Я вас обожаю 😘😘😘😘😂😂😂😂", – поддержали Стаса Костюшкина поклонники.
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