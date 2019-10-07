"Это все фикция": друг проболтался об истинных отношениях Петросяна с юной любовницей

Валерий и Александр Пономаренко стали известны в 1999 году после участия в "Кубке юмора". Там их заметил Евгений Петросян и стал приглашать в сове "Кривое зеркало". Братья-юмористы знают многое о жизни старшего коллеги!
"Что касается его развода со Степаненко, то все, конечно, удивились, – уверяет Валерий. – Мы, как и многие, считали его брак хорошим творческим союзом. Они с Еленой Григорьевной прекрасно понимали и дополняли друг друга".
"Но молодые жены, наверное, омолаживают кровь, – считает одни из братьев Пономаренко. – Вот Петросян и решил, что для работы это пойдет в плюс. Я, например, у нового поколения учусь манере подачи материала на сцене, каким-то фишкам, однако в личной жизни остаюсь консерватором (с возлюбленной Леной он уже вместе более 30 лет – Прим. ред.)".
"Считаю, что отношения взрослого мужчины с юной девушкой – это фикция, иллюзия. Если есть семья, надо из всех сил стараться ее сохранить", – цитирует Пономаренко Eg.Ru.
Напомним, Татьяне Брухуновой всего 30 лет .Евгению Петросяну – 74 года. Его единственной дочери Викторине, которая проживает в Америке, в ноябре стукнет 51...
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