"Это все фикция": друг проболтался об истинных отношениях Петросяна с юной любовницей

Юморист Евгений Петросян был женат четыре раза. Первая супруга родила ему дочь Викторину. Со второй женой – дочерью известного оперного исполнителя Ивана Козловского – брак продлился всего полтора года. Третья супруга юмориста была ленинградским искусствоведом. С Еленой Степаненеко они познакомились в 1979-м, а через пару лет расписались. Теперь же сердце артиста занято юной Татьяной Брухуновой. Но его друзья в серьезность романа не верят.



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