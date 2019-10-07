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Его рвало от омерзения: Зверев попытался подложить сына под мужика

Сергей Зверев. Фото: www.globallookpress.com
Приемному сыну 56-летнего парикмахера Сергея Зверева 26 лет. Он работает в подмосковной гостинице за 30 тысяч рублей в месяц и знать ничего не хочет про своего знаменитого отца. На это у него есть серьезные основания.
прочитано 2566 раз

Адвокат Майя Сандлер знает семью Сергея не понаслышке.  Ее шокирует то, что стилист творил с ребенком.

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"До подросткового возраста он не понимал, зачем его везде таскали как куклу, – рассказывает адвокат о Сергее Звереве-младшем. – А когда в нем стало просыпаться генетически заложенное мужское начало, произошел разрыв с отцом. На ток-шоу он красиво говорил, что ему не нравилась окружавшая отца шоу-тусовка. Но я общалась с ним наедине".

То, что узнала Сандлер, повергло ее в состояние шока. "На самом деле ему не нравилось, что его постоянно пытались подложить под мальчиков. Ему хотелось девочек. Он не понимал, как мужчина может трогать другого мужчину за пенис, а тем более засовывать ему. Его от этого рвало".

Сергей Зверев-младший считал все это мерзостью. Сам он женат во втором браке и даже думать не хочет про секс с мужчинами. Он бежал от распутства шоу-бизнеса в глушь.

"А кому-то вдруг может понравиться. Это то же самое, что дать попробовать наркотик. Как объясняли мне врачи, отказаться потом от этого практически невозможно", – цитирует Майю Сандлер "Экспресс газета".

Напомним, различные исследования считают, что в мире от 2 до 10 процентов людей практикуют однополый секс. Т. е. на планете сейчас около 140 миллионов гомосексуалистов. Считается, что наибольшее число геев живет в Уругвае и на Мальте, где легализованы их браки.

Автор: 7 октября 2019, 11:26
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Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как все это мерзко! Мало того что ребёнок оказался в детдоме, так ещё и отдают в руки преступникам извращенцам. Этот Зверь с обезображенным лицом должен понести наказание , мерзкий и отвратительный урод
Гость
Ответить
Как органы опеки могли позволить психопату, фрику и извращенцу Звереву купить себе ребёнка для "гламурных" забав?
Наигрался негодяй и выбросил за ненадобностью.
А у парня в финале сломана судьба, искалечена психика, потеряно здоровье и даже нет крыши над головой.

И ведь находятся же безумные бабы, которые "восторгаются" старым ряженым извращенцем,
испоганившим жизнь детдомовца.
Гость
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Похоже на правду.Теперь стало определённой тенденцией поощрять гомосексуализм и взращенных в пробирках детей для геев.Киркоров, Лазарев, кто на новенького...
Гость
Ответить
Не верю Сандлер
Гость
Ответить
"А кому-то вдруг может понравиться». Если не ней, не понравится. Тупая, что-ли?
Гость
Ответить
В Нидерландах тоже легализованны однополые браки. Геи там практически как национальные герои
1

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