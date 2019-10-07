Исправление Бузовой сравнили с лечением запущенного сифилиса

Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поющую ведущую. По его мнению, Ольга Бузова должна "расплеваться" со своим прошлым.

Политик надеется, что знаменитость в скором времени одумается, станет серьезной ведущей, перестанет употреблять алкоголь и все же вновь решится выйти замуж.

Однако, по его словам, исправить Ольгу Бузову довольно трудно. "Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно", – приводит суровый вердикт Милонова Ura.ru. Депутат выразил надежду на то, что для певицы "не все закончено".

"Я уверен, что рано или поздно Ольга расплюется со своим прошлым и начнет жить нормальной жизнью", – заявил политик.

В качестве рецепта от недуга он предложил Ольге Бузовой выйти замуж по-настоящему, а не на камеру, передает Teleprogramma.pro. "Нормального мужика взять себе, не какого-нибудь щегла", – цитирует Милонова телеканал "360".

Напомним, Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Теледива и спортсмен развелись в конце декабря 2016 года. Причиной разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у звезды шоу "Дом-2" и то, что она слишком много времени уделяла работе.

Как писали "Дни.ру", ранее Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего мужа давно не интересуется. Между тем экс-супругу она желает только лучшего. "Я не слежу за его жизнью уже давно. Я простила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы я что-то чувствовала – я не могу так сказать", – заявила Ольга Бузова.