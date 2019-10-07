Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк

Директор Анастасии Заворотнюк выступил с официальным комментарием. Стас Христов высказался о той шумихе, что случилась вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" после появления информации о ее смерти.

С конца лета в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни, которой якобы страдает Анастасия Заворотнюк. Ходят упорные разговоры, будто у популярной актрисы рак головного мозга. Более того, по слухам, у звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" тот же диагноз, что был когда-то поставлен и певице Жанне Фриске.

Дальше – больше. СМИ разразились самыми разными подробностями о состоянии Анастасии Заворотнюк, причем одни страшнее других. А ряд передач по центральным каналам даже вышли спецвыпусками, посвященными актрисе. В этих ток-шоу коллеги Заворотнюк и прочие отечественные знаменитости пытались разобраться, что на самом деле происходит.

Примечательно, что ни в одной из этих передач не участвовала ни сама артистка, ни ее ближайшее окружение. По этому поводу, кстати, тоже ходили слухи. Будто бы Анастасии Заворотнюк предлагали бешеные деньги за появление в эфире. Однако актриса отказалась.

Сейчас же и вовсе появилась информация, будто Анастасия Заворотнюк умерла. Можно представить, какой ажиотаж произошел в Сети. Однако официальный комментарий несколько остудил пыл поклонников и репортеров. Директор артистки Стас Христов сделал заявление. "Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", – обратился к общественности представитель звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Христов подчеркнул, что артистка и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", – цитирует представителя Анастасии Заворотнюк ТАСС.