"Гнобили и ненавидели": откровения Водонаевой вызвали у поклонников шок

Звезда российского телеэфира Алена Водонаева часто делится с поклонниками фактами из своей жизни. В этот раз знаменитость вспомнила о школьной поре.



Телеведущая любит устраивать на своей странице в социальной сети "Инстаграм" сессию вопросов и ответов. Неизвестно, правда, отвечает ли Алена на все вопросы, что ей присылают, но если уж и отвечает, то довольно честно.

В этот раз у нее поинтересовались, как проходили года во время обучения в школе. Вероятно, любопытство пользователей родилось из-за прошедшей знаменательной даты – 5 октября, День учителя. Впрочем, порадовать столь же "праздничным" ответом Водонаева не смогла. Она призналась, что во время обучения ей было тяжело и плохо.

"В школе была троечницей. Меня гнобили учителя, гнобили мою красивую стройную маму, ненавидели меня. Я даже была на домашнем обучении по состоянию здоровья. Сложно было психологически", – с неудовольствием вспоминает телеведущая.

Впрочем, как сообщает издание Teleprogramma.pro, про свой институт теле-дива не может сказать ничего плохого. Она училась в Тюменском ВУЗе на факультете журналистики. По словам Алены, педагоги курса помогли ей раскрыть свой творческий потенциал и оказали серьезное влияние на ее дальнейшие судьбу и карьеру.

Отметим, что Водонаева старается вести себя со своими поклонниками довольно откровенно. Так она недавно призналась, что совершенно не может обходиться без мяса. Она заявила, что является "хищницей" и заодно поинтересовалась у подписчиков, употребляют ли они мясные продукты или нет.

