Речь идет о доморощенных "журналистах", которые распространили в телеграме шокирующую ложную новость. Сообщение, содержащее непроверенную информацию, произвело фурор на просторах Сети.
Новость дополняется.
Помощница срочно отреагировала на сообщение о смерти Заворотнюк
Речь идет о доморощенных "журналистах", которые распространили в телеграме шокирующую ложную новость. Сообщение, содержащее непроверенную информацию, произвело фурор на просторах Сети.
Новость дополняется.
Недоброжелатели выразили эмоции
Поклонники пришли в недоумение
Скандал получил новый виток
Наследница опубликовала пост в личном микроблоге
Популярные темы форума
Дети это кошмар
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака