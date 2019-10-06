С Розой Сябитовой случилось ужасное из-за неожиданного снегопада

Внезапно начавшийся снегопад застал врасплох Розу Сябитову. С телеведущей случилось ужасное – ее планы были полностью разрушены из-за "ранней зимы".



Сябитова оказалась в числе тех жителей Московской области, которых "обрадовал" снегопад в начале октября. Самая знаменитая сваха страны обнародовала в "инстаграме" видео из своего частного дома.

На опубликованных кадрах видно, что за окном вовсю валил снег. "Обалдеть… Хотела сегодня заняться подготовкой деревьев к зиме. Но она, как всегда, пришла не вовремя… Что делать? Буду пережидать…" – сообщила ведущая программы "Давай поженимся!".

Звезда шоу "Давай поженимся!" на Первом канале раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сябитова упрекнула знаменитостей в подрыве семейных ценностей.

Ранее телесваха отреагировала на скорое появление в эфире передачи "План Б" с участием Бузовой и Батрутдинова. По задумке авторов проекта Ольга и Тимур под прицелом телекамер будут искать себе спутников жизни. По мнению Розы Сябитовой, такие программы негативно влияют на молодую аудиторию и не способствуют появлению настоящих чувств между ее участниками.

В пример телесваха привела шоу "Давай поженимся!", ведущей которого является много лет. Сябитова подчеркнула, что она и ее коллеги пытаются не просто найти пару герою, у них много других задач.