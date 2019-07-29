Сябитова облизала бывшего мужа Собчак

Телесваха высказалась о том, каким спросом будет пользоваться экс-супруг Собчак у незамужних женщин. Роза Сябитова отметила, что сын знаменитого артиста Эммануила Виторгана вырос в прекрасной семье, получил хорошее образование и построил достойную карьеру.
"С точки зрения свахи, могу сказать одно: Максим… жених нарасхват. Не бедный и не старый!" – цитирует телеведущую Sobesednik.ru. А вот Собчак достались нелестные отзывы. "А если Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина с ребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можно сделать", – заявила Роза Сябитова.
При этом она подчеркнула, что происходящее на самом деле между Максимом Виторганом и Ксенией Собчак, известно только людям из их ближайшего окружения. Телесваха полагает, что делиться личными переживаниями с посторонними не в их правилах.
Напомним, ранее бывший муж Собчак выложил на своей странице в Instagram интимный снимок 28-летней грузинской красавицы Нино Нинидзе. Фото девушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!" привлекло внимание СМИ. Ходят слухи, что Максим Виторган закрутил роман и Нино. Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе.
Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети раскритиковали сына Розы Сябитовой за внешний вид. Телеведущая опубликовала фото Дениса в Instagram. Многие ее подписчики посчитали, что мужчина в свои 30 лет выглядит на все 50 и посоветовали ему сесть на диету. "Пусть поменяет стрижку или имидж в целом", "С виду очень какой-то заплывший и брюзглый, уж извините, Роза, сами своих деток балуете, а другим советы даете как правильно всем нам жить, начните с со своей семьи", – написали фолловеры Розы Сябитовой.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Откуда вы?
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Исполнение желания
Ложь
Отношения
Что дарить теще на юбилей?
Бросил по телефону
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Правда
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?