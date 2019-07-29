Сябитова облизала бывшего мужа Собчак

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе "Давай поженимся!" на Первом канале прокомментировала личную жизнь Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак. Роза Сябитова расхвалила актера.

Телесваха высказалась о том, каким спросом будет пользоваться экс-супруг Собчак у незамужних женщин. Роза Сябитова отметила, что сын знаменитого артиста Эммануила Виторгана вырос в прекрасной семье, получил хорошее образование и построил достойную карьеру.

"С точки зрения свахи, могу сказать одно: Максим… жених нарасхват. Не бедный и не старый!" – цитирует телеведущую Sobesednik.ru. А вот Собчак достались нелестные отзывы. "А если Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина с ребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можно сделать", – заявила Роза Сябитова.

При этом она подчеркнула, что происходящее на самом деле между Максимом Виторганом и Ксенией Собчак, известно только людям из их ближайшего окружения. Телесваха полагает, что делиться личными переживаниями с посторонними не в их правилах.

Напомним, ранее бывший муж Собчак выложил на своей странице в Instagram интимный снимок 28-летней грузинской красавицы Нино Нинидзе. Фото девушки с его подписью по-грузински "С днем рождения, ребенок!" привлекло внимание СМИ. Ходят слухи, что Максим Виторган закрутил роман и Нино. Пару видели на премьерах фильмов и в ночном клубе.

Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети раскритиковали сына Розы Сябитовой за внешний вид. Телеведущая опубликовала фото Дениса в Instagram. Многие ее подписчики посчитали, что мужчина в свои 30 лет выглядит на все 50 и посоветовали ему сесть на диету. "Пусть поменяет стрижку или имидж в целом", "С виду очень какой-то заплывший и брюзглый, уж извините, Роза, сами своих деток балуете, а другим советы даете как правильно всем нам жить, начните с со своей семьи", – написали фолловеры Розы Сябитовой.