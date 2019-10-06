Носил на руках: всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк

За больную раком мозга Заворотнюк сейчас переживает вся страна, в том числе и Волгоград. Как оказалось, в этом городе живет мужчина, некогда носивший звезду на руках.



О "Волгоградском" периоде ни Анастасия, ни ее родные и близкие никогда не упоминали. По какой-то своей причине они предпочитали держать это в тайне, однако информация все равно всплыла на поверхность. 73‑летний актер Волгоградского театра юного зрителя Борис Павлович Кудрявцев рассказал о том времени.

"В 1972 году родители Анастасии Валентина и Юрий Заворотнюк приехали в Волгоград, они привезли с собой полуторагодовалую Настю и ее семилетнего брата Святослава", – поведал Кудрявцев.

Он уточнил, что вероятной причина переезда стало приглашение отца Анастасии работать на волгоградское телевидение оператором. Актер добавил, что в скором времени после смены места жительства маму "няни Вики" приняли работать в местный ТЮЗ. Собственно, там Борис познакомился с семьей Заворотнюк.

"Настя – копия Валентины: такая же миниатюрная, такие же большие глаза – ну копия!," – с улыбкой вспоминает актер в интервью журналистам издания "Родной город", – И Анастасии передалось театральное и человеческое обаяние, которое было присуще ее маме".

Кудрявцев также вспомнил о трудовых буднях актеров театра юного зрителя. Он отметил, что Валентина часто брала с собой маленькую Настю, когда с ней некому было посидеть. Впрочем, эта практика была чуть ли не повсеместной. Артист рассказал и о том, как ему лично пришлось носить Заворотнюк на руках.

" Настя тянулась к маме, когда была в театре, – увидит ее и бежит, а у Валентины спектакль, ей выходить на сцену. Тогда мы, другие актеры, в том числе и я, брали маленькую Настю на руки, укачивали, что‑то ей рассказывали – пытались отвлечь," – дополнил Борис.

Напомним, что сейчас у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Знаменитость находится в одной из столичных клиник, но данные о ее состоянии разнятся. Родные артистки никак не комментируют ее состояние.

