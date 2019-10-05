Когда женишься?: россияне атаковали сентиментального Билана

Сентиментальный певец выложил снимки на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В подписи к ним молодой человек поделился своими эмоциями и переживаниями в день свадьбы подруги.
"Какие прозвучали слова на церемонии , меня тронуло до мурашек, честно !!! рядом сидели подружки невесты и плакали, чуть за собой не увлекли этими эмоциями ., 😌я впервые почувствовал , в этом отрезке времени ,что бракосочетание это действительно искусство ... взгляды меняются! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)."
Казалось бы, певец просто рассказал о том, что новенького произошло в его жизни, однако поклонницы расценили фото со свадьбы как призыв к действию. Девушки буквально начали атаковать знаменитость с вопросами, когда же тот наконец-то жениться. А некоторые особо смелые даже предложили себя в качестве подходящей кандидатуры.
"А когда ваша свадьба?", " Ок. Давай поженимся 💙💍", " Сначала эмоции, взгляды😊, а потом не успеешь оглянуться как сам женишься", "Дима, просто становимся взрослее и мудрее..... Тебе пора тоже", – написали подписчицы певца.
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