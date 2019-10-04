Водонаева призналась в пагубной страсти

Экс-участница "Дома-2" призналась, что является хищницей. Алена Водонаева заявила в Инстаграм, что не может отказаться от животной пищи в своем рационе.

Телеведущая рассказала, что для того, чтобы отведать мясо, она специально ездит в полюбившиеся рестораны. Такие заведения общественного питания она отбирает очень тщательно. Блогер даже проверяет, как содержалось животное до того, как попасть к ней на стол.

"И да, я ем мясо. Хищник. Ничего не могу с собой поделать. И еще, можно вопрос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Тупой, но это для моей личной статистики. Хочу посмотреть кого у меня тут больше. Вы хищник или травоядное?", – поинтересовалась у фолловеров Алена Водонаева. Поклонники живо откликнулись в комментариях.

Несколько человек в шутку высказали мысль, что знаменитость питается "кровью молодых мальчиков". Алена Водонаева в этим согласилась. "Не без этого", – ответила она. Некоторые же честно признались, что, как и Алена Водонаева, не могут отказаться от мяса. Были и те, кто написал, что борется с собой и предпочитают более овощной рацион.

Отметим, ученые не раз высказывали мнение, доказывая это исследованиями, что мясо может пагубно влиять на здоровье человека, вызывая онкологические заболевания. Как писали "Дни.ру", ранее американские специалисты заявили, что даже небольшие порции мяса и колбасных изделий могут повысить риск преждевременной смерти. Так, за все время исследований умерли почти восемь тысяч человек. Причем 1,9 тысячи – от злокачественной опухоли.