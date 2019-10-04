Петросян прорвался в квартиру к обиженной Степаненко

Петросян и Степаненко оформили развод еще в прошлом году, однако совместно нажитое имущество все еще делят. Артисты спорят в том числе из-за квартиры в Зачатьевском переулке, площадью 516 квадратных метров.

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В апартаментах стоимостью 600 миллионов рублей сейчас проживает Елена Степаненко. Артистка съезжать не собирается, более того, долгое время она не пускала эк-мужа даже на порог.

Однако сегодня, 4 октября, Елена Григорьевна смягчилась. Евгений Петросян смог прорваться домой. Правда, адвоката бывшего супруга – Сергея Жорина – артистка оставила за дверью. Правозащитник снимал происходящее на камеру мобильного стоя в общем коридоре.

"Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений", – сказал юрист StarHit.

Напомним, апартаменты в Зачатьевском переулке по бумагам принадлежат Евгению Петросяну. Долгое время артист оплачивал коммунальные платежи, хотя сам там не проживал. Юморист отдавал по 200-250 тысяч рублей в месяц пока суд не арестовал его счета. Когда Елене Степаненко стали угрожать отключением воды и электричества, артистка стала оплачивать квитанции, но не в полном объеме. "Она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции – около 30 тысяч в месяц, однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить. Суммы набегают очень большие", – говорил адвокат Евгения Петросяна ранее.

Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко ������✊�� pic.twitter.com/4bRvgt6bTQ