Дана Борисова устроила разборки с Волочковой

Подробности шоу не раскрываются, но Дана Борисова приоткрыла завесу тайны для своих поклонников, рассказав детали прошедших съемок передачи.
"Сказать, что я зажигала и была в ударе – это ничего не сказать. С ходу наехала, в первые же минуты эфира, на Анастасию Волочкову. Выясняли отношения, весь зал лежал. Оля Орлова сидела рядом, и мы выступили единым фронтом", – поделилась 43-летняя телеведущая. Фолловеры отнеслись к посту ведущей неоднозначно.
Поклонники порадовались тому, как стала выглядеть Дана Борисова после того, как прошла реабилитацию от наркозависимости. Другие же резко отреагировали на публикацию. "Все равно все вы из одной помойки, хотя у Волочковой есть один плюс, она свою маму не чихвостила ради пиара, и честно говоря, вы там лаяли друг на друга, из-за одиночества", "Одинокие стервы на антидепрессантах", "Разведеночки", – написали пользователи соцсети.
Отметим, еще перед съемками программы Дана Борисова рассказала в Сторис, что нервничает, поскольку в студии будет присутствовать Анастасия Волочкова. Ведущая иронично отметила, что балерина "любит ее до безумия".
Напомним, два года назад между блондинками произошел скандал. Дана Борисова призвала лечить балерину от алкоголизма, на что Волочкова заявила, что не нуждается ни в каком лечении.
Популярные темы форума
Дети это кошмар
Самая некрасивая женщина в мире
Телец подлец
Не " выметать ссор из избы "
Интернациональное имя ребенку
Самый отстойный мужик
Как увести женатого?
Имя для кошки
Самый классный мужик
В каком возрасте лучше становиться отцом?