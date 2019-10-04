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Разодетую Чехову отчихвостили за "легкую" работу

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Подписчики в Инстаграм упрекнули телеведущую в том, что она ведут праздный образ жизни. Оскорбленная Анфиса Чехова вступила в полемику с теми, кто считает, что она очень просто зарабатывает на хлеб.
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Звезда много путешествует и ведет активный образ жизни. Артистка успевает уделять время сыну Соломону, а также работать, развивая собственный магазин одежды.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Анфиса Чехова порассуждала на тему того, как поклонники оценивают ее публикации в соцсети. По словам ведущей, когда она публикует фотографии из путешествий, то такие посты набирают много лайков. Но при этом на нее обрушивается шквал негатива по поводу того, что она ведет "легкий" образ жизни.

Кроме того, интерес вызывают посты с подробностями рабочих будней. "Лайки худеют как Алла Борисовна после замужества с Галкиным, комменты становятся такими же малочисленными, как население Ватикана... И никто ведь не напишет: "Молодец, Анфисочка, работает, зарабатывает на свои поездки и путешествия!" Какая несправедливость, не считаете?", – возмутилась Анфиса Чехова.

При этом знаменитость разместила фото со съемок в киностудии "Мосфильм". На них она одета в красивое изумрудное платье с глубоким декольте. После такой публикации в комментариях у знаменитости разразилась настоящая буря.

Одна из поклонниц вновь предъявила Анфисе Чеховой претензию по поводу того, что ее работу нельзя назвать тяжелой. "Хорошенькая работа: вертись у камеры, тебя оденут, накрасят, уложат, еще и заплатят", – язвительно заявила подписчица.

Анфиса Чехова явно обиделась на такую нападку в свой адрес. Она отметила, что ее работа гораздо тяжелее, чем кажется. "Ох, как мало вы знаете о моей работе. Готова поспорить, что от этой хорошенькой работы вы уже через сутки взвоете", - ответила теледива фолловерам. При этом она добавила, что ее мама, поснимавшись с ней пару дней, сказала, что у Анфисы Чеховой "ужасно тяжелая работа".

Автор: 4 октября 2019, 18:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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