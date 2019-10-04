"Что он чувствует, когда натыкается на меня?": Бузова о незавидной участи Тарасова

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между тем экс-возлюбленному она желает только лучшего.

Знаменитость приняла участие в ютуб-шоу "Вопросы взрослому". В рамках программы Ольга Бузова пообщалась с детьми и подростками, рассказала о личной жизни, семье и работе.

В частности, речь зашла о бывшем муже артистки футболисте Дмитрии Тарасове. Бузову спросили, что она чувствует, когда натыкается в соцсетях или прессе на новости об экс-возлюбленном.

Ольга отметила, что давно не встречала какой-либо информации о Дмитрии. Бузова подчеркнула, что жизнью экс-возлюбленного не интересуется, после развода их дороги разошлись. Более того, звезда посоветовала узнать, как живется самому Тарасову. Вокалистка намекнула, что футболисту намного хуже.

"Уже три года, как мы не вместе. Я могу сказать, что я отпустила. Я желаю только добра, всего самого лучшего. Вы лучше ему задайте вопрос, что он чувствует, когда натыкается на меня не только в сетях, а в каждом "утюге", в каждой программе? Я не слежу за его жизнью уже давно. Я простила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы я что-то чувствовала – я не могу так сказать", – сказала Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. Причиной разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у телеведущей и то, что она слишком много времени уделяла работе.

