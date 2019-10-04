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"Отношусь, как к вокальному опыту": дочь Алсу высказалась об участии в "Голос. Дети"

Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова появились в "Ютуб"-шоу "Пятница с Региной". Во время беседы речь зашла о шоу "Голос. Дети" Первого канала, в котором наследница артистки принимала участие.
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Микелла рассказала, как проходила кастинг на проект. Девочка поведала, что по условиям конкурса необходимо было исполнить две песни – на русском и любом иностранном языке. По словам Абрамовой, она долго не знала, что спеть перед жюри, в итоге остановилась на классических композициях, которые разучивала в музыкальной школе.

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"Кстати, у некоторых людей есть теория, что все дети на проекте вообще не дружат. Это не так. Я с ними переписываюсь каждый день. Мы неразлучны. Я их всех так люблю. Это классно, быть с детьми, которые меня понимают", – подчеркнула Микелла Абрамова.

По словам Алсу, на конкурсе "Голос. Дети" ее дочь попала в свою среду. У Микеллы и других конкурсантов было много общего, ребята быстро нашли общий язык и сдружились.

Абрамова рассказала, что в финале конкурса очень переживала, но не за себя, а за своих соперниц. "Даже если бы прошла Маша или Маруся, я бы за них была только рада. Я бы испытывала только радость. Я их так всех люблю, мы очень сблизились", – отметила наследница звезды.

Микелла отметила, что "Голос. Дети" стал для нее колоссальным опытом. "Соревнования не было, если честно. Даже в финале. Я к этому отношусь, как к вокальному опыту. Я никогда не участвовала в соревнованиях по вокалу", – сказала дочь артистки.

Певица Алсу не стала скрывать, что будет поддерживать Микеллу во всех начинаниях, как когда-то делал ее отец по отношению к ней самой. По словам артистки, ее карьера состоялась прежде всего благодаря родителям, и она это понимает. "Мы, конечно, будем помогать дочке во всех ее начинаниях. 11 лет – пока думаю еще есть время, чтобы развиваться и подумать", – сказала певица Алсу.

Напомним, шестой сезон вокального конкурса "Голос. Дети" закончился скандалом. По результатам зрительского голосования победила Микелла Абрамова. Девочка лидировала с большим отрывом, что вызвало подозрение у зрителей. Организаторам проекта пришлось провести проверку голосов. В итоге была выявлена "накрутка". Продюсерам шоу пришлось снимать дополнительный выпуск, по итогам которого победителями стали все финалисты сезона, в том числе и Микелла Абрамова. 

4 октября 2019, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Он начал робко с ноты до,
Но не допел ее, не до...

Не дозвучал его аккорд
И никого не вдохновил.
Собака лаяла, а кот –
Мышей ловил.

Смешно, не правда ли, смешно!
Гость
Ответить
Смешно...не правда ли, смешно..
И вам смешно и даже мне...
Володя Высоцкий.
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