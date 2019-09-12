Алсу сплясала на концерте памяти Кобзона после скандала

Недавно на главной сцене страны отдали дань памяти почившему Иосифу Кобзону. Певица Алсу и многие другие звезды отечественной эстрады выступили на концерте.



Со смертью Иосифа смогли смириться немногие знаменитости. Не все нашли в себе силы признать тот факт, что одного из мэтров российской музыки больше нет с нами.

Напомним, что легендарный артист не дожил до своего дня рождения всего около двух недель – его подкосила онкология. Певец боролся с ней много лет, но заболевание оказалось сильнее. В последние дни жизни мужчины болезнь уже перешла в терминальную – четвертую стадию.

Многие с теплотой и печалью вспоминали почившую легенду, сообщает издание Vokrug.tv. Так Алсу поблагодарила почившего за право и возможность учиться у него. Пост, пропитанный нежностью, певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вы учили нас никогда не сдаваться... Любить жизнь.... Дорожить каждым мгновением... Вы поддерживали всех нас и каждого в отдельности... Сегодня Ваш день! И я, как и все годы, благодарю Судьбу за право знать Вас и учиться у Вас, дорогой и уважаемый Иосиф Давыдович. СПАСИБО ЗА ВСЁ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала артистка.





Она вышла на сцену с музыкально-танцевальным номером. Для того, чтобы отдать последние почести ушедшему артисту, знаменитость выбрала темное-синее платье в горошек в советском стиле.





Говорят, что почившие печалятся, когда их оплакивают. Вероятно, именно поэтому артистка исполнила на концерте забавную веселую песню и поставила на нее подвижный номер. Алсу вышла на сцену вместе со своим коллегой из шоу-бизнеса Александром Олешко.

Отметим, что теперь каждый выход в свет для артистки довольно проблематичен, в связи с недавним скандалом. Так ее дочь, Микеллу Абрамову, раскритиковали за то, что девочка исполняла на камеру не свои песни.

На концерте выступили и другие звезды российской эстрады. Так Владимир Винокур и Лев Лещенко почтили память своего товарища песней, исполненной в дуэте.



