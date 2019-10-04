Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк

Судя по всему, Халбашкин предлагает использовать методы альтернативной медицины. Под надзором врачевателя Заворотнюк нужно будет провести всего месяц, чтобы полностью исцелиться.
Единственная проблема – Халбашкин не сможет приехать в Москву. Поэтому родным придется транспортировать больную раком звезду "Моей прекрасной няни" в Сибирь. "Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице", – цитирует целителя Sib.fm.
Халбашкин уточнил, что уже имел дело с похожими опухолями. Ему якобы удалось исцелить от рака двоих москвичей. Подтверждение этим словам журналистам не удалось найти.
Сомнительно, что целителю из Сибири удастся победить рак Заворотнюк. Страшное заболевание обнаружили около года назад. Актрису лечили и в Европе, и в России, но ремиссии достичь не удалось.
Как писали "Дни.ру", родственники отказываются раскрывать данные о болезни Заворотнюк. Предположительно, она находится в одной из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщается, что ей провели две операции.
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