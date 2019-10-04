Интим Рудковской и Плющенко с ребенком на балконе попал на видео

Рудковская рассказала, что уехала в Рим, а также похвасталась великолепными апартаментами. "Ну а именно в этом президентском номере снималась Одри Хепберн в своих "Римских каникулах" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала ролик с поцелуем она.
Примечательно, что в кадре оказался и сын Рудковской и Плющенко. Пока родители целовались, мальчик прислонился губами к статуе.
Видео, опубликованное продюсером, вызвало неоднозначную реакцию. Например, Киркоров отвесил Рудковской комплимент. "Красивая пара", – оставил комментарий под роликом он.
Были и те, кто не обрадовался публикации таких интимных моментов. "Столько гламура, до тошноты", – сокрушается один из пользователей. "Противно смотреть", – выражает свое мнение другой. "Но почему то ощущение, что все по сценарию на видео)) когда поцеловать, что сказать", – указывает на неестественность ситуации третий.
Примечательно, что Рудковская приехала в Рим не отдыхать, а работать, передает Teleprogramma.pro. Вкалывать будет даже ее маленький сын – ребенок участвует в шоу Opera Оn Ice.
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