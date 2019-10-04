Не Богомолов: Собчак показала округлившийся живот в спальне знаменитого поэта

Не так давно Ксения Собчак сняла очередной выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Во время интервью со знаменитым поэтом и рэпером Алексеем Долматовым женщина внезапно показала округлившийся живот.

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