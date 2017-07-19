Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой

Народный артист Алексей Гуськов дал откровенное интервью о личной жизни. 59-летний артист вспомнил свой первый брак, закончившийся разводом, и рассказал об отношениях с нынешней женой, известной актрисой Лидией Вележевой, которые он назвал "скучной, банальной, пошлой связью".

По информации светских СМИ, Лидия и Алексей счастливы вместе более тридцати лет. У красивой, крепкой пары есть два взрослых сына – 28-летний Владимир и 22-летний Дмитрий. В прошлом году старший наследник подарил актерской чете внучку Стефанию.

До судьбоносной встречи с Вележевой Гуськов десять лет прожил в браке с женщиной, не имевшей отношения к актерской профессии. Татьяна родила Алексею дочь Наталью. Сейчас первой наследнице Гуськова тридцать четыре года. Девушка подарила знаменитому отцу внучку Елизавету.

Татьяна и Алексей были людьми из разных миров. Несовпадение увлечений и жизненных целей вбило клин между ними. В какой-то момент супруги перестали понимать друг друга, и их любовь угасла. "Понимаете, просто разница профессий и интересов рано или поздно дает о себе знать. Это очень влияет на отношения, тем более в юном возрасте", – убежден артист.

Со второй супругой у Гуськова все сложилось прекрасно. Он познакомился со своей коллегой Лидией Вележевой в театре на совместной репетиции. "У нас с Лидой скучная, банальная, пошлая связь актера и актрисы, переросшая в семейную жизнь", – с иронией говорит об этих отношениях Алексей.

В тот памятный день он сидел на лестнице в театре. "Мимо меня пробегала красивая девушка. Она оказалась курящей. Тогда не было зажигалок, она у меня попросила спички. Я не отказал – дал. Девушка нагло сунула их в карман и убежала. А потом оказалось, что мы пришли на одну репетицию. Я смотрел на нее пристально. Думал, отдаст она мне спички или нет. А она довольна, сидит и думает: "Почему он на меня так смотрит?! Наверное, я хороша!" Вот такая смешная история", – цитирует Гуськова сайт "Собеседник".

Едва увидев Алексея, Лидия сразу поняла, что он – ее судьба. "Вот не знаю, что это было. Может быть, какое-то предчувствие. Но я смотрела на него на репетиции и знала почему-то, что с этим человеком я буду жить, он будет моим мужем", – призналась Вележева.