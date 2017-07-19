Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью Татьяна Буланова рассказала о новой любви

Выбор читателей

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Хворостовский теряет зрение
партнеры
Среда 19 июля
Лента новостей
18:52
Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
18:52
Законопроект об ответственности соцсетей доработают
18:41
Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон
18:31
В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов
18:14
Зачем коммерческим компаниям инвестиции в науку
18:13
Польше пригрозили санкциями
18:00
Инспекторам ДПС расширят полномочия
17:54
Госдума приняла закон о мессенджерах во втором чтении
17:35
Житель Петербурга умер на необитаемом острове
17:26
Раскрыт секрет появления заворота кишок
17:24
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
17:19
Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"
16:41
Известный украинский актер призвал мириться с Россией
16:35
Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
16:34
Сонный принц Джордж очаровал Сеть
16:23
Торговые "сделки века"
16:12
Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ
15:54
Мособлгаз упростил жизнь клиентам
15:51
Самые громкие романы Веры Сотниковой
15:31
Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей
15:28
Госдума и Кнессет напомнят Европе о Второй мировой
15:12
Госдума приняла закон о курортном сборе
15:01
Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
15:00
Врач рассказал об опасности спиннеров для глаз
15:00
Абхазские убийцы российских туристов показали лица
14:36
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
14:31
Госдума приняла во втором чтении законопроект о фонде дольщиков
14:28
В России назвали самые качественные смартфоны
14:23
Елизавета II приютила сироту
14:06
Кто дает деньги на "Дом-2"
13:57
В автобусе нашли двойника Медведева
13:56
Госдума внесет поправки в законы после банкротства "Кингкоула"
13:51
Туристы пожаловались на высокие цены в Крыму
13:45
Александр Носик разводится с женой после романа с певицей
13:40
Суд освободил инвалида Мамаева из СИЗО
13:31
Дочь о болезни Маргариты Тереховой
13:25
Почему Савченко наплевала на внешний вид
13:17
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
13:16
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
12:58
После эфира на Николаева стали смотреть по-другому
12:47
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
12:47
Гены не отвечают за человеческое долголетие
12:36
В метро Москвы хотят раздавать дождевики
12:20
Госдума упростила получение гражданства для украинцев
12:20
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
12:14
Учительница подарила парню секс к его 16-летию и села в тюрьму
12:12
Малахов дал рецепт от погодных аномалий
12:09
Названа самая популярная песня в мире
12:07
Оксана Федорова освободила мужа
12:00
На юге Москвы поезд насмерть сбил человека
11:39
Неизвестные избили и ограбили российского актера
11:33
Новый закон кардинально изменит жизнь дачников
11:32
На открытой новой Земле год длится 4,5 часа
11:27
Дочь Панина странно отреагировала на ласковые слова
11:24
Сердюкова не пустили пожать руку Путину
11:22
Парикмахер постриг клиента с помощью топора (видео)
11:08
В Московском зоопарке поселится трубкозуб
10:56
У Андрейченко появился молодой ухажер
10:54
iPhone научили спасать жизнь
10:50
Сколько зарабатывает оплативший "золотую" свадьбу экс-супруг судьи
10:46
Кончаловский унизил премию "Оскар"
10:40
Татьяна Буланова рассказала о новой любви
10:37
В Таиланде россиянка погибла при падении с крыши отеля
10:31
Ограничение калорий позволит жить более века
10:22
Сын Яковлевой тайно женился на Мельниковой
10:13
Провоз багажа в самолетах хотят сделать платным
10:00
Как распознать страсть в глазах незнакомца
09:55
Названы связанные с набором веса смертельные риски
09:48
В центре Москвы грабители придушили фармацевта и обчистили аптеку
09:43
Россияне задолжали более триллиона рублей за ЖКХ
09:32
Что стало с Ириной Понаровской
09:29
Вычислено критично важное время после получения травмы
09:22
В Подмосковье иномарка насмерть сбила пешехода
09:15
Самые пробочные места Москвы
09:02
Ради чего Украина мучает своих граждан
08:57
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
08:27
Неожиданная опасность холодного лета
08:21
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
08:15
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"
08:00
На западе Москвы найден склад со взрывчаткой
00:54
Маша Распутина возмущена происками конкурентки
22:02
Создателя "групп смерти" отправили в колонию
21:59
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
21:58
Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик
21:53
Севастополь определился с приоритетами развития
21:49
Легендарный российский хоккеист скончался в возрасте 57 лет
21:31
Сбившая "пьяного" мальчика мешает следствию
21:29
Мир потешается над Ди Каприо с мусорным пакетом на поясе
21:23
При пожаре в квартире под Москвой погибли двое детей
21:00
Пенсионер случайно задушил любовницу во время секса
20:59
Самые громкие романы помолвленных Баскова и Лопыревой
20:53
Скончалась дочь поэта Александра Твардовского
20:31
Вся студия рыдала из-за семейной драмы звезды Comedy Woman
20:31
"Секретная" функция iPhone вызвала скандал в Сети
20:14
В египетском отеле найдено тело туристки
19:54
Песков пошутил про мороженое Путина
19:41
На дне Москвы-реки нашли тайник с оружием
19:30
Дочь Александра Тихановича: Отец страдал от редкого заболевания
19:11
Трагические судьбы знаменитых архитекторов
18:56
Улицу в Химках залило пивом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
Шоу-бизнес

Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой

Алексей Гуськов и Лидия Вележева. Фото: Dni.Ru
Народный артист Алексей Гуськов дал откровенное интервью о личной жизни. 59-летний артист вспомнил свой первый брак, закончившийся разводом, и рассказал об отношениях с нынешней женой, известной актрисой Лидией Вележевой, которые он назвал "скучной, банальной, пошлой связью".
прочитано 948 раз

По информации светских СМИ, Лидия и Алексей счастливы вместе более тридцати лет. У красивой, крепкой пары есть два взрослых сына – 28-летний Владимир и 22-летний Дмитрий. В прошлом году старший наследник подарил актерской чете внучку Стефанию.  

ПО ТЕМЕ

В семье Алексея Гуськова прибавление

Секрет крепкого брака Гуськова и Вележевой

Неправильный актер Алексей Гуськов

До судьбоносной встречи с Вележевой Гуськов десять лет прожил в браке с женщиной, не имевшей отношения к актерской профессии. Татьяна родила Алексею дочь Наталью. Сейчас первой наследнице Гуськова тридцать четыре года. Девушка подарила знаменитому отцу внучку Елизавету.

Татьяна и Алексей были людьми из разных миров. Несовпадение увлечений и жизненных целей вбило клин между ними. В какой-то момент супруги перестали понимать друг друга, и их любовь угасла. "Понимаете, просто разница профессий и интересов рано или поздно дает о себе знать. Это очень влияет на отношения, тем более в юном возрасте", – убежден артист.

Со второй супругой у Гуськова все сложилось прекрасно. Он познакомился со своей коллегой Лидией Вележевой в театре на совместной репетиции. "У нас с Лидой скучная, банальная, пошлая связь актера и актрисы, переросшая в семейную жизнь", – с иронией говорит об этих отношениях Алексей.

В тот памятный день он сидел на лестнице в театре. "Мимо меня пробегала красивая девушка. Она оказалась курящей. Тогда не было зажигалок, она у меня попросила спички. Я не отказал – дал. Девушка нагло сунула их в карман и убежала. А потом оказалось, что мы пришли на одну репетицию. Я смотрел на нее пристально. Думал, отдаст она мне спички или нет. А она довольна, сидит и думает: "Почему он на меня так смотрит?! Наверное, я хороша!" Вот такая смешная история", – цитирует Гуськова сайт "Собеседник".

Едва увидев Алексея, Лидия сразу поняла, что он – ее судьба. "Вот не знаю, что это было. Может быть, какое-то предчувствие. Но я смотрела на него на репетиции и знала почему-то, что с этим человеком я буду жить, он будет моим мужем", – призналась Вележева.

Автор: Елена Алешина19 июля 2017, 18:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенная Агурбаш развлекалась в День семьи

567

комментарии

Политика

Порошенко прикинулся шлангом после неудобного вопроса в Грузии
Трамп уговорил американского миллиардера переехать в Россию
Запад боится дружбы Путина и болтливого Эрдогана
Трамп в ужасе от "тайного ужина с Путиным"

Шоу-бизнес

Алексей Гуськов о разводе и пошлой связи с актрисой
"Реальный пацан" стал отцом
Заподозренная в беременности Шубская показала живот
Изувеченный Илья Лагутенко отказался от выступлений

Проишествия

Эстонские полицейские неспешно искали велосипед 14 лет
Пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии

Lifestyle

Самые громкие романы Веры Сотниковой
Названа самая популярная песня в мире
Кончаловский унизил премию "Оскар"
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Шоу-бизнес

Александр Носик расстался с женой и любовницей

Артист наслаждается холостяцкой жизнью

Общество

Знаменитому кавээнщику угрожают из-за шутки на ТНТ

По мнению казахов, он оскорбил их родной язык
Общество

Меркель показала чувства к Кейт Миддлтон

Канцлер Германии оказала членам королевской семьи радушный прием
Общество

Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами

Депутат Верховной рады поделился своими бредовыми мыслями

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

Спорт

Роналду станет отцом в третий раз за год
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Регионы

Абхазские убийцы российских туристов показали лица
Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Машину пьяного омича попытался увезти нетрезвый эвакуаторщик
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru