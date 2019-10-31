Тайна раскрыта: Джиган в четвертый раз станет отцом

Накануне стало известно, что в скором времени в звездной семье ожидается пополнение. Инсайдер из близкого окружения рэп-музыканта заявил, что модель находится на раннем сроке.
По словам сообщателя, он это узнал непосредственно от самого Джигана. Тот не смог больше вынашивать в себе радостную новость и поспешил поделиться ей с друзьями, сообщает издание Super.
Тем не менее, молодые супруги пока не торопятся делать официальное заявлении об интересном положении Оксаны. Чтобы скрыть факт своей беременности, Самойлова публикует архивные "полуобнаженные" снимки на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Примечательно, но в семье Джигана дети рождаются каждые три года. Их первая дочь Ариела появилась на свет в 2011, вторая Лея – в 2014, третья Майя – в 2017 и, получается, что следующего малыша модель подарит мужу в 2020. Будет ли это снова девочка или, наконец, у рэпера появится наследник – нам остается пока только гадать.
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