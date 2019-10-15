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Нюша показала идеальную фигуру родившей женщины

Певица Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Исполнительница продемонстрировала в своем "Инстаграм" точеные формы меньше, чем через год после рождения ребенка. Также певица Нюша объяснила, почему решила немного изменить внешность.
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Недавно артистка избавилась от родинки на лице. После этого она получила столько отзывов от поклонников, что решила еще раз объяснить, почему приняла такое решение.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

"Мне столько пришло сообщений о том, как правильно меняться! За окном 21 век и уже считается нормой вмешиваться в то, чем наградила тебя природа, работая над собой в спортзале и обращаясь к врачам-косметологам", – отметила певица Нюша. При этом она подчеркнула, что любые вмешательства в организм, по ее мнению, возможны только после консультации специалиста. "И лучше у трех врачей минимум", – добавила звезда.

Знаменитость поблагодарила фолловеров за понимание и поддержку. Также к своему посту певица Нюша добавила атмосферную осеннюю фотографию, подтверждающую, что даже после родов можно иметь идеальную фигуру, если работать над собой.

Результат поразил воображение подписчиков. Они просто не поверили своим глазам. "Фигура стала лучше, чем до родов", "Какая вы красотка, ножки просто прелесть", "Фигура космос, худенькая такая", "Стройняшка", "Офигенно выглядишь", – высказались под публикацией певицы Нюши фолловеры.

Напомним, дочь исполнительницы Серафима появилась на свет 6 ноября 2018 года. Сразу же после счастливого события певица Нюша начала усиленно работать над фигурой – занималась йогой и правильно питалась.

Автор: 15 октября 2019, 18:42
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