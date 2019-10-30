"Копия мамы": МакSим показала младшую дочь в день ее пятилетия

29 октября наследница знаменитости отпраздновала день рождения. В личном "Инстаграм" певица МакSим продемонстрировала, какой подарок вручили Марии.
На опубликованном фото девочка сидит за рулем игрушечной машины алого цвета. "Уже пять лет нашей любимице! Как быстро летит время!" – отметила звезда, поздравляя наследницу.
"Дочка на Мерседесе, а Мама на копейке👍😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавица прям как мама!..", "Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!!!💓", "5 лет, а уже Mercedes 👍😁❤️", "С Днем Рождения! Машенька! Будь всегда умницей, как мама!!!😍", "Маша конечно копия мама", – комментировали снимок поклонники певицы МакSим.
Отметим, что не так давно вокалистка рассказала, что Машенька мечтает о младшей сестренке. Судя по всему, старшая сестра девочки, Александра, которой уже десять лет, играть с ней отказывается. Как говорила сама артистка, у Саши начался переходный возраст.
Напомним, у вокалистки есть дочери от разных браков. Сейчас у звезды новые отношения, о которых она предпочитает не говорить публично. По словам певицы МакSим, ее избранник далек от шоу-бизнеса.
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