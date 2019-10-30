"Ты ведьма!": голая Монеточка не на шутку растревожила народ

Певица Монеточка умеет эпатировать публику. В этот раз, правда, девушка не на шутку напугала поклонников.

Лизу знают как кумира миллионов подростков во всем мире. Ее простые и одновременно провокационные тексты пробуждают в поклонниках ощущение разговора с девочкой-соседкой. В клипах Монеточка представляет собой обычную стильную девушку, однако в жизни у нее, по всей видимости, присутствуют по-настоящему взрослые проблемы.

Примечательным фото, которое расстроило фолловеров, певица поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На снимке девушка запечатлена обнаженной в ванной комнате. Особой деталью стали расширенные зрачки и подтеки туши на щеках. Вероятно, Монеточка плакала.

Поклонники встревожились: что случилось? Тем не менее исполнительница не поспешила их утешить или прояснить ситуацию. Она сопроводила получившуюся фотографию загадочным текстом: "Slezki na kolesikah 💊..."

Подписчики начали строить догадки по поводу того, что случилось с Лизой. Кто-то предположил, что смайлик в виде пилюли здесь не просто так, и девушка употребляет какие-то препараты. Другие решили ничего не вызнавать и просто поддержать любимую певицу добрым словом. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что в данном случае будут уместны шутки.

"Когда не собрала тумбочку из икеи", "Кто обидел малышку Лизу?", "Не плачь, солнышко🤗 Утри слезки, все будет хорошо😚", "Ух ты батюшки. Не плачь маленькая Лиза, мы тебя любим!", "Сначала фенозепам на фотках, потом слезы на колесах, печально короче...", " Серотониновая яма что ли?", "Ты украла идею фотки из моей головы!!! ты ведьма (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи.