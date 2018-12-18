Первый канал заставил юную Монеточку сниматься в лютый мороз

Популярная у молодежи певица Монеточка стала участницей съемок праздничной программы, которую будут транслировать в новогоднюю ночь на Первом канале. Юное дарование вместе с другими звездами отечественного шоу-бизнеса поздравит россиян с телеэкрана.



Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, прошлой ночью не сомкнула глаз. Девушка участвовала в съемках "Новогодней ночи", которые проходили в Москве, недалеко от Кремля.

По задумке продюсеров, работать отечественные знаменитости должны били на натуре, что в переводе с профессионального сленга означает – на улице. Как назло, на этой неделе в столицу пришли холода. Звезды героически мерзли, повторяя свои реплики дубль за дублем.

К примеру, вчера, 18 декабря, ближе к ночи столбик термометра в Москве упал до минус 20, поднялся сильный ветер. Лютый мороз не испугал молодое дарование – Монеточка без капризов и жалоб отрабатывала свой номер. С другой стороны, возможно, у девушки просто не было выбора, ведь артисты ограничены условиями контракта: срыв съемок может грозить серьезным штрафом. Об этом сообщает StarHit.

На манежную площадь артистка приехала не одна. Монеточку сопровождала громкая группа поддержки, состоящая из родственников, знакомых и друзей. Также рядом с Лизой была замечена ее бабушка Вера, ради которой артистка приходила на программу "Поле чудес". На шоу она выиграла мультиварку и получила поцелуй от ведущего Леонида Якубовича.