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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
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Монеточка обнялась с "кумиром своей старости"

Монеточка. Фото:instagram.com/monetochka.official
Популярная певица рассказала поклонникам, кто является "кумиром ее старости". Фотографию со звездой Монеточка разместила на своей странице в Instagram.
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Лиза отправилась в музей, где случайно встретилась с артистом Александром Морозовым, и попросила сделать совместную фотографию. На снимке девушка стоит рядом с юмористом. "Кумир моей старости", – с иронией написала Монеточка. Для выхода в свет она выбрала черный топ, светло-коричневую юбку, пиджак в клетку и черные сапоги. Саруханов предпочел более свободный наряд и пришел на выставку в черном спортивном костюме.

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Пользователи оценили юмор певицы и принялись соревноваться в остроумии: "Разгорится кострищем зависть бабушкиных подруг", "Не попади в его копилочку", "Лиза постоянно радует своих бабушек встречами с их кумирами. Я бы тоже свою хотела бы так порадовать". Один из подписчиков в шутку спросил, почему она забыла про Леонида Якубовича.

Другие комментаторы похвалили образ Монеточки. "Боже. Какая ты красивая!", "Сапоги классные! Тоже такие хочу", "Лиза такая хорошая! Просто ангел мох снов!", "Выглядишь просто сногсшибательно", "Монеточка, а ты мой кумир!" – написали очарованные пользователи.

Автор: Полина Крылова11 января 2019, 12:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о певице Монеточке

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