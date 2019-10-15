"Он был лучший": у Толкалиной разрывается сердце из-за жуткой трагедии

Любовь Толкалина рассказал, как переживает утрату близкого человека. Женщина вспомнила своего коллегу.

Болью от потери друга актриса поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На памятном фото она позирует с артистом Дмитрием Марьяновым, с которым снималась в сериале "Личная жизнь следователя Савельева". О близких отношениях между коллегами говорит их поза – Любовь замерла в кадре, положив голову на плечо мужчины.

Актриса призналась, что даже спустя два года после гибели Марьянова ее сердце разрывается от боли. "Ничуть не легче, просто привыкаешь... 2 года (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим. ред.)", – написала знаменитость.

Как сообщает телеканал "Царьград", поклонники Толакалиной тоже вспомнили безвременно почившего актера. Многие поспешили выразить слова поддержки звезде отечественного кинематографа, отметив, что Дмитрий был талантливым артистом.

"Очень жаль! Шикарный актер", "Не привыкнешь, к этому не привыкнешь...", " Ох... И до сих пор не верится", " Очень жаль. Просто замечательный актер. Когда Дмитрия не стало, я пересмотрела очень много фильмов с его участием. Очень жаль, он был лучший! Спасибо Вам за этот снимок", – написали пользователи Любови.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в машине скорой помощи. После гибели артиста директору реабилитационного центра предъявили обвинения в ненадлежащем оказании медицинских услуг. Кроме того, его обвинили в несоответствии работы аппаратуры требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть человека. На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд.