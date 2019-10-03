Хвастуна Тимати высмеяли за нелепую куртку

Знаменитый рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в своем микроблоге фото с телефоном. На нем исполнитель хотел продемонстрировать новый гаджет, однако подписчики заприметили совсем другое.

Юнусов довольно часто демонстрирует свое материальное благосостояние. В этот раз исполнитель хотел похвалиться новым, недавно вышедшим айфоном. Скромный синий чехол скрыл интересные параметры "агрегата". Пользователи смогли заметить немногое, но четыре внешние камеры уже покорили народ.

Правда, куда больше поклонников рэпера заинтересовала его куртка с логотипом известного модного дома Louis Vuitton. Многие отметили, что верхняя часть одежды Тимати выглядит скорее как большой чемодан от того же бренда, нежели стильный аксессуар.

"Сумочка на ножках (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.", " кошелек на ножках",рюкзак с глазами👀", "А в бонус ему пришла куртка – кошелек", " На **** ты чемодан на себя надел?))" "Ну чемодан ПОГОДИ, " – принялись на разные лады подшучивать подписчики исполнителя. Впрочем, он не удостоил ответом ни один из комментариев.

Вероятно, сейчас у рэпера есть куда более насущные вопросы. Напомним, что буквально на днях его супруга Анастасия Решетова подарит певцу долгожданное чадо. Молодая пара уже обзавелась всем необходимым для появления малыша на свет – они обустроили детскую и накупили самой разнообразной утвари.

Пока что пол будущего наследника Тимура Юнусова не раскрывается. Тем не менее, бывшая девушка Тимати Алена Шишкова решила приоткрыть завесу тайны. Она рассказала журналистам, что пара ожидает появление мальчика на свет. Кроме того, ранее сообщалось, что знаменитость намерен присутствовать во время родов своей супруги.