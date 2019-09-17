Беременная невеста Тимати не хочет рожать ребенка

Модель находится на последних сроках. Буквально через несколько недель малыш должен появиться на свет, однако Анастасия не хочет расставаться с беременностью. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Как сообщает Пятый телеканал, знаменитость сокрушается о том, что скоро ребенок будет существовать отдельно от нее. Девушка не знает, как с этим смириться, но надеется, что ей это удастся.
Решетова выложила снимок, на котором позирует в пикантном облегающем платье, выгодно подчеркивающем округлившийся живот. Возлюбленная Тимати обратилась к фолловерам с вопросом: "Как смириться с тем, что через считаные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?"
Девушка откровенно призналась, что в моменты плохого самочувствия она выкрикивала: "Ну скорее бы уже родить!" Сейчас Анастасия предпочитает наслаждаться каждой
минутой, пока внутри нее бьется чье-то маленькое сердечко.
"Это правда волшебное
время. А потом начнется уже другая история. Не менее волшебная, но
другая", – подытожила модель.
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