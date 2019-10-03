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"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова

Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com
21 октября в "Ленкоме" должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Но едва из театра вынесли гроб с телом худрука Марка Захарова, концерт, по слухам, решили отменить. Корреспондент "Дни.ру" связался с ошарашенной вдовой артиста Людмилой Поргиной.
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"Еще вчера все было хорошо – мы готовили вечер, писали сценарий, искали видеоряд, приглашали друзей и коллег Коли – Аллу Пугачеву, Елену Суржикову, Максима Дунаевского... А сегодня утром позвонил мой сын Андрей и сказал, что концерт памяти под угрозой срыва, – плачет Людмила Поргина. – Якобы администрация "Ленкома" отказывается проводить это мероприятие, ссылаясь на то, что 21 октября еще не исполнится 40 дней со смерти Марка Анатольевича Захарова".

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Как мне говорят, артисты отказываются входить на сцену в эти траурные дни, но это, конечно, глупость – они прекрасно играют в комедиях, которые никто не отменял, репетируют у Александра Захаровой в "Капкане", – говорит Поргина. – Сейчас буду звонить Марку Варшаверу и выяснять, в чем дело".

"Мне просто плюнули в лицо, – считает Людмила Андреевна. – Я привыкла, что меня обзывают идиоткой, хамкой, проституткой, которая-де таскала по театрам больного человека. Бог судья этим людям! Но вся эта история очень некрасивая по отношению к Коле. Он посвятил театру всего себя, всю жизнь, работал в "Ленкоме" с 1967 года. Возмутительно, что там так поступают теперь".

В день похорон Марка Захарова настроение Людмилы Поргиной было иным. "Когда с Колей случилась беда и он попал в аварию, Марк Анатольевич первым пришел на помощь и сказал, что будет продолжать платить зарплату и моему мужу, и мне, которая вынуждена оставить театр и посвятить себя заботе об инвалиде, – говорила вдова. – Буду за это благодарна ему до конца своих дней, поскольку иначе на протяжении стольких лет поддерживать супруга мне было бы просто не на что. Театр никогда нас не бросал.Мы были на всех премьерах, вечерах – всегда в первых рядах, всегда с почетом и огромным уважением. Актеры тоже приезжали к нам на дачу, домой, и все это заслуга Захарова. Благодаря ему мы не ощущали себя брошенными".

Но теперь Захарова нет и заступиться за бедную вдову, увы, некому... 

Автор: 3 октября 2019, 13:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
Ответить
Но Караченцев сам виноват что с ним произошло.
Отмороженный
Ответить
У Караченцева конечно тяжёлая судьба
Лола
Ответить
Я конечно понимаю, Караченцев - заслуженый артист. Но, блин, нафига было его везде таскать и выставлять на экран? И когда слышишь Караченцев, то вспоминаешь его не по тем гениальным ролям, а как паралезованного инвалида пускающими слюни.Зато раньше не знали ПОргину, а теперь все ее знают. И зачем ей зарплата от театра, если недвижка на более миллиона долларов и спонсоры оплачивали лечение?
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