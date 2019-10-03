Дарья Мороз показала эротичное фото

36-летняя актриса порадовала фолловеров откровенным фото в облегающем бежевом боди, через который хорошо видна ее грудь и соски. Кадр вызвал бурную реакцию у подписчиков.
Одни из них восхитились красотой и смелостью Дарьи Мороз, а другие выругали ее за чрезмерную откровенность. "Ну очень круто и стильно", "Даша, сколько вас силы и женственности, самодостаточности. Любуюсь вами" "Красота", "Очень чувственно", – прокомментировали пост фолловеры Дарьи Мороз.
Отметим, Дарья Мороз и Константин Богомолов, женившийся на Ксении Собчак, после развода сохранили хорошие отношения. Режиссер до сих пор с удовольствием снимает экс-супругу в своих проектах.
Напомним, Дарья Мороз снялась в главной роли в сериале Богомолова "Содержанки". Сейчас на телевидении выходит новый сериал режиссера "Триада", где актриса также сыграла одну из главных ролей.
Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мороз удивила поклонников сменой образа. Если еще недавно актриса была дерзкой блондинкой со стрижкой "под мальчика", то на съемочной площадке она продемонстрировала новый стиль: звезда предстала с ультракороткой челкой и насыщенным шоколадно-черным цветом волос.
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