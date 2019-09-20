Дарья Мороз поразила переменами во внешности

Недавно актриса была дерзкой блондинкой со стрижкой "под мальчика", теперь же на съемочной площадке она продемонстрировала новый стиль. Звезда предстала с ультракороткой челкой и насыщенным шоколадно-черным цветом волос.
Снимком Дарья Мороз поделилась с поклонниками в Инстаграм. Россияне были приятно поражены переменам во внешности знаменитости. Они осыпали комплиментами бывшую супругу режиссера Константина Богомолова.
"Какой офигенский образ", "Дарья Даарк", "Интересный образ, очень даже. Тут вам лет 18, не больше", "Не узнала! Вот мастерство перевоплощения", "Неужели это ты", "На маму здесь похожа сильно", "Даша, какая то неземная... Копия Мариночка", "Неожиданная перемена", "Как Вам красиво, Даша", "Вау! Как тебе идет", "Всегда разная", – прокомментировали подписчики блога Дарьи Мороз. В подписи и комментариях актриса сообщила, что сыграет Дарью в фильме "Угрюм-река".
Напомним, 13 сентября экс-супруг Дарьи Мороз Константин Богомолов женился на Ксении Собчак. Несмотря на развод, артистка и режиссер поддерживают отношения. Причем не только ради воспитания совместного ребенка. Они продолжают работать вместе. По мнению Дарьи Мороз, это даже важнее и интимнее, чем супружеская жизнь.
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