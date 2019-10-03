Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк

Как и когда это будет возможно, представитель актрисы не уточнил. Существуют объективные сомнения, что это вообще осуществимо, ведь рак у Заворотнюк достиг, по слухам, четвертой стадии. Тем не менее, Христов предположил, что рано или поздно звезда "Моей прекрасной няни" снова выйдет на сцену.
"Конечно", – ответил он на вопрос журналиста Ura.ru о возможности возобновления концертной деятельности Заворотнюк. Подробности о состоянии здоровья актрисы он раскрывать не стал: как известно, близкие предпочитают держать в секрете информацию о ее диагнозе.
Отметим, что противоречивые заявления Христова наделали много шума в СМИ. Например, раньше он заявлял, что Заворотнюк обязательно даст интервью, в котором расскажет правду о своем диагнозе. Беседа с журналистами должна была состояться в сентябре 2019 года, но этого так и не случилось.
Позже представитель актрисы сказал, что интервью записано не будет. Похоже, это связано с резким изменением состояния здоровья звезды "Моей прекрасной няни".
Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк обнаружили год назад. По предварительным данным, сначала она проходила лечение за границей. Успеха достичь не удалось, и тогда ее перевезли в Москву.
Предположительно, Заворотнюк провели две операции. По слухам, она находится в стабильно тяжелом состоянии.
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