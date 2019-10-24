Максим Фадеев поставил на место самонадеянную Наргиз Закирову

Продюсер заверил, что никто ни от кого не уходил. По словам Максима Фадеева, он сам решил разорвать контракт с исполнительницей.
"Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", – заявил Фадеев, поставив на место самонадеянную певицу.
Ранее в студии Довлатовой Закирова негативно отозвалась о работе с наставником. Она сообщила, что находилась "в тюрьме".
Певица пять лет сотрудничала с продюсером, который создал для нее ряд хитов. Недавно между ними вспыхнул конфликт. Наргиз ушла в свободное плавание, посчитав, что справится одна. Теперь ей запрещено исполнять песни, написанные Максимом Фадеевым.
Как писали "Дни.ру", артистка не теряет оптимизма. Полным ходом идет запись новой концертной программы экс-подопечной Максима Фадеева.
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