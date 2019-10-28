Представители Фадеева готовят официальное обращение после слухов о сердечном приступе

Организатор концертов Артем Облачко отказался подтверждать или опровергать информацию о сердечном приступе у знаменитости. Он заявил, что представители продюсера готовят официальное обращение, которое скоро будет обнародовано, передает РЕН ТВ.
Один из приближенных к Максиму Фадееву инсайдеров и вовсе сказал телеграм-каналу "Подъем", что у звезды не было сердечного приступа. "Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо", – заверил представитель продюсера.
В "Инстаграм" Максима Фадеева появилось его фото с телеведущим Борисом Корчевниковым. В тексте дан анонс выпуска программы "Судьба человека", в котором снялся продюсер. Сообщения о сердечном приступе никак не комментировались.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ночью 28 октября Максиму Фадееву стало плохо, и он вызвал скорую помощь в свой дом в Подмосковье. Якобы медики диагностировали у него приступ ишемической болезни. Причиной было названо нервное истощение. Сообщалось, что от госпитализации 51-летний продюсер отказался.
Как писали "Дни.ру", в августе этого года Максим Фадеев расторг контракт с одной из своих подопечных – певицей Наргиз Закировой. Продюсер известен сотрудничеством с исполнительницами Линдой, Катей Лель и Глюкозой. Кроме того, он создал музыкальный коллектив Serebro и основал лейбл MALFA.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?