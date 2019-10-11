"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде

Модель рассказала в личном "Инстаграм", что прибавления они ожидают в первых месяцах нового года. Пока Анастасия Костенко томится в ожидании.
"У меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в десять раз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", призналась супруга Дмитрия Тарасова.
Также Анастасия поведала, что ее старшая дочь Милана, которой нет еще и двух лет, проявляет интерес к ее растущему животу. Девочка то и дело пытается "тарабанить по нему ножками и ладошками".
"Мой самый главный синнабон❤️ Сладкая, просто до невозможности", – сравнила дочь с булочкой Анастасия Костенко.
Жена футболиста отметила, что не может справиться с желанием носить потяжелевшую Милану на руках. Девушка не понимает, как можно отказать дочери. "Я не могу не взять на руки, когда две любимые ручонки тянутся ко мне😍", – отметила Анастасия Костенко.
Между тем поклонники с удовольствием обсудили свежий снимок, который модель прикрепила к посту. На фото супруга спортсмена запечатлена с дочерью. Многие интернет-обыватели пришли к выводу, что Милана очень похожа на своего знаменитого папу Дмитрия Тарасова.
"Глаза у дочки такие манящие и умные 😀👍☺️", "Папина копия 🤩👍", "Папины черты лица😍", "Мне кажется, Милана уже становится похожа на маму, все больше)))", "Милана на бабушку (маму Димы) похожа 😍", "Копия папа))) малышка))))", – писали подписчики Анастасии Костенко.
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