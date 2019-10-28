"От подмышки до подмышки вскрывали": стало известно об операции Фадеева на открытом сердце

Известный продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" музыкант поведал, что появился на свет с пороком сердца.

Максим Фадеев рассказал, что болезнь во многом предопределила выбор профессии. Он мечтал связать свою жизнь с боевыми искусствами.

"И отец, и мать видели меня музыкантом. Они хотели, чтобы я был музыкантом. В то время предложений профессий было мало. Это была одна из интеллигентных профессий, где с моим заболеванием сердца можно было выжить. Прожить дольше, скажем так. Быть дирижером и работать на заводе – это все-таки большая разница. Хотя, я вам честно скажу, будучи дирижером, лучше бы на заводе пахал. Это настолько сложно эмоционально! Все, что ты делаешь, с тем же оркестром... Эти прямо… Вот на сердце и сказалось по итогу. Сердце уже не то, совсем не то", – поделилась звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".

По словам Фадеева, он родился с пороком сердца. В 17 лет ему сделали серьезную операцию, которая длилась 16 часов вместо положенных восьми.

"У меня была врожденная в межжелудочковой перегородке маленькая дырочка. У меня была полостная операция. От подмышки до подмышки меня вскрывали и замораживали. Вводили в такой анабиоз – обкладывали льдом, замораживали тело полностью. Они меня оперировали таким образом. У меня грудной позвонок отсутствует, сердце можно пальцем потрогать. И у меня сердце после того раза не выросло. Оно так и осталось детским, маленьким", – вспомнил продюсер в ток-шоу "Судьба человека".

Во время операции у него случилась остановка сердца, и врачу пришлось делать будущей звезде прямой массаж. Максим пережил клиническую смерть.

После хирургического вмешательства жизнь музыканта изменилась. Будущему продюсеру нельзя было поднимать больше трех килограммов и заниматься единоборствами, которые он так любил.

"Это меня спасло от того, что я стал заниматься музыкой и не пошел в уличные банды. Потому что те мальчики, с которыми я занимался спортом, их больше нет в живых", – отметил Фадеев в программе "Судьба человека".

Сегодня, 28 октября, стало известно, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ. Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, от госпитализации он отказался. Приступ, по сообщениям СМИ, был вызван нервным истощением.