"Я не ношу ни трусы, ни лифчики": 65-летняя Успенская сделала громкое заявление

Недавно артистка приняла участие в программе Ирины Чесноковой "Бар в большом городе". В разговоре с ведущей знаменитость затронула тему необдуманных покупок.
"У меня случались несуразные покупки... Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома", – сделала заявление 65-летняя Любовь Успенская.
Исполнительница также рассказала, что некоторое время назад приобрела песни на стихи поэта Ильи Резника. Одну из композиций – "Кабриолет" – она исполняет иногда на сцене. "Остальные песни просто лежат. Я их не пою", – передает ее слова Teleprogramma.pro.
Во время передачи Любовь Успенская также рассказала о любопытном случае, которые произошел с ней после пьяного застолья с певицей Славой. 65-летняя знаменитость села за руль автомобиля дочери, чтобы отвезти подругу домой, и случайно снесла два забора. К счастью, в результате аварии артистка не пострадала.
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