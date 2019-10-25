Избранница Бари Алибасова объявила о беременности

28-летняя Мария Клюкина, пожаловавшаяся на побои своего любовника, сына скандально известного продюсера Бари Алибасова, обратила внимание на свое состояние пару недель назад. Но тогда она не думала делать тест на беременность.
"Меня подташнивало по утрам, но я думала, это все из-за стресса. Потом поняла, что у меня задержка, а сегодня увидела те самые две полоски. Теперь намерена пройти полное обследование в Праге, где живет мой брат. По моим предположениями, сейчас восемь-девять недель беременности", – рассказала Мария Клюкина.
Женщина призналась, что пока Бари Алибасову о своем интересном положении ничего не говорила. Зато сообщила новость своему адвокату. "Данный факт предстоит еще установить. Девушка срочно вылетает по приглашению своего родного брата в Прагу, где пройдет обследование. Я, как адвокат, прежде чем говорить об этом, как о свершившемся факте, буду настаивать в дополнение к стандартной процедуре УЗИ, на проведении неинвазивного теста ДНК. Такой тест проводится по крови, и получение результатов занимает до трех недель. Для того, чтобы точность теста достигала практически 100 процентов, необходимо, чтобы предполагаемый отец тоже сдал кровь", – цитирует представителя Клюевой Starhit.
Мария даже не предполагает, как на новость о ее беременности может отреагировать Бари Алибасов. Ранее влюбленные расстались после того, как сын именитого продюсера якобы избил ее. Как рассказала женщина, 23 сентября они сильно поругались, и Бари нанес ей более 20 ударов тупым предметом.
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