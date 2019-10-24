Полина Гагарина попала под капельницу после бурного торжества

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" звезда опубликовала фото руки, которая перевязана марлей. Видно, что исполнительница лежит на больничной койке. "Что за сраная осень", – подписала пост знаменитость.
Что именно с ней случилось, Полина объяснять не стала. Судя по всему, ей ставили капельницу.
Учрежденная в честь 25-летия издания премия журнала Cosmopolitan "Сила в женщине" прошла в зале "Чайковский" отеля Four Seasons. Получившая почетную награду Гагарина выложила на своей странице благодарственный пост, отметив, что ее окружали невероятно талантливые, умные, красивые, смелые и действительно сильные женщины.
"И что особенно приятно – это женщины разного возраста. Я хочу поблагодарить всех причастных к этому событию, поздравить любимый журнал с 25-летием и сказать – сильные женщины, пожалуйста, не забывайте быть слабыми ❤", – пожелала исполнительница.
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