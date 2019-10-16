У Полины Гагариной возникли серьезные проблемы

В роли истца планирует выступить заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она обвиняет коллегу в незаконном заимствовании аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка".
По словам Кормухиной, она лично написала эту обработку. Ее компаньоном в этом нелегком деле был музыкант Алексей Белов.
"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино", – заявила Ольга.
Также российская певица рассказала, что такая же, как у Гагариной "Кукушка" вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо". Естественно, все формальные нюансы в отношении авторства Ольга учла. Поэтому она была шокирована, когда четыре года назад услышала песню Полины, сообщает "Царьград".
Кормухина долго пребывала в каком-то ступоре после осознания того, что ее интеллектуальную собственность нагло эксплуатируют. "Для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", – подчеркнула она в беседе с НСН.
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