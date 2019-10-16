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У Полины Гагариной возникли серьезные проблемы

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица Полина Гагарина оказалась в крайне неприятной ситуации. На нее подали в суд за кражу интеллектуальной собственности.
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В роли истца планирует выступить заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она обвиняет коллегу в незаконном заимствовании аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка".

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

По словам Кормухиной, она лично написала эту обработку. Ее компаньоном в этом нелегком деле был музыкант Алексей Белов.

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино", – заявила Ольга.

Также российская певица рассказала, что такая же, как у Гагариной "Кукушка" вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо". Естественно, все формальные нюансы в отношении авторства Ольга учла. Поэтому она была шокирована, когда четыре года назад услышала песню Полины, сообщает "Царьград".

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Кормухина долго пребывала в каком-то ступоре после осознания того, что ее интеллектуальную собственность нагло эксплуатируют. "Для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", – подчеркнула она в беседе с НСН

16 октября 2019, 13:00
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