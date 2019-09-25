За молодящейся Успенской после попойки выехала полиция

Очередной шуточный ролик Успенская опубликовала на своей странице в "Инстаграм". По сюжету, королева шансона решила устроить шумный праздник и позвала молодых звезд.
Большая компания хорошо отдохнула: Успенская и ее друзья пели песни, выпивали и танцевали. Закончилось все не очень хорошо: за популярной певицей и блогерами выехала полиция. Видео публикует "Пятый канал".
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