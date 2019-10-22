"Так разве можно?": Голая Варнава "нокаутировала" Гагарину

Звезда шоу "Comedy Woman" решилась на обнаженную фотосессию. Свежие снимки 34-летняя Екатерина Варнава опубликовала в личном "Инстаграм".

В кадре артистка позирует голой на темном фоне. Замысловатая поза позволила спрятать интимные части тела Екатерины Варнавы и, вместе с тем, продемонстрировать ее сочные формы.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – объяснила свой порыв раздеться знаменитость.

Отметим, что первой на пикантные фото отреагировала певица Полина Гагарина. Артистка осталась от увиденного в восторге и, возможно, даже немного позавидовала.

"Ну… это так разве можно??? Так взять и обезоружить? Нокаут!!! Самая красивая", – не смогла сдержать эмоций Полина Гагарина.

Исполнитель Тимур Родригес тоже не прошел мимо откровенной публикации Екатерины. Артист намекнул, что фото Варнавы действуют возбуждающе. Они способны завести любого.

"Ничего себе!!! Катюня, ты просто огонь!!! Но вот вопрос: это просто подарок нам всем…" – любопытничал Тимур Родригес.

Отметим, что среди комментаторов были и те, кто раскритиковал идею Екатерины Варнавы оголиться. "Можно быть просто честной зачем раздеваться 🤦🏼‍♀️", – недоумевали поборники морали. "Чтобы у вас был повод излить негатив", – написала артистка. "Спасибо за ваши комментарии. Обожаю", – после ответила недоброжелателям Екатерина Варнава.